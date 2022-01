Celine Dion: “Speravo di esser pronta ma non lo sono”. Costretta a rinviare ancora il suo tour (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Speravo davvero di essere pronta, ma suppongo di dover solo essere più paziente”. Con queste parole Celine Dion ha annunciato di esser Costretta ad annullare ancora una volta la tappa nordamericana del suo “Courage world tour”. Da diversi mesi ormai la cantante ha dei seri problemi di salute, “spasmi muscolarei gravi e persistenti“, che e impediscono di esibirsi sul palco: tutto è iniziato lo scorso ottobre, quando aveva dovuto cancellare una serie di spettacoli in programma nel novembre 2021 a Las Vegas. I fan sono in apprensione ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli se non i brevi messaggi che la stessa Celine Dion pubblica sui suoi social. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “davvero di, ma suppongo di dover soloe più paziente”. Con queste paroleha annunciato diad annullareuna volta la tappa nordamericana del suo “Courage world”. Da diversi mesi ormai la cantante ha dei seri problemi di salute, “spasmi muscolarei gravi e persistenti“, che e impediscono di esibirsi sul palco: tutto è iniziato lo scorso ottobre, quando aveva dovuto cancellare una serie di spettacoli in programma nel novembre 2021 a Las Vegas. I fanin apprensione ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli se non i brevi messaggi che la stessapubblica sui suoi social. L'articolo ...

Advertising

FQMagazineit : Celine Dion: “Speravo di esser pronta ma non lo sono”. Costretta a rinviare ancora il suo tour - ParliamoDiNews : Celine Dion: `Speravo di esser pronta ma non lo sono`. Costretta a rinviare ancora il suo tour - Il Fatto Quotidian… - RADIOBRUNO1 : Céline Dion: annullati i concerti in Nord America per problemi di salute #CelineDion - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - SmallDaddy_ : @theseyibello Celine Dion Lionel Richie Michael Bolton Sia. Johnny Drille -