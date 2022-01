Calendario Europei calcio a 5 2022 | orari | programma giornaliero | dove vederli in tv | quando gioca l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 19 gennaio al 6 febbraio glidia 5 prenderanno il via nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana di futsal di Massimiliano Bellarte sarà tra le 16 squadre che si contenderanno il titolo continentale. Gli azzurri, reduci da un ottimo percorso nel girone di qualificazione, affronteranno giovedì 20 gennaio la Finlandia, avversario noto perché affrontato in ben quattro circostanze negli ultimi due anni. A seguire vi saranno le sfide contro la Slovenia il 24 gennaio (ore 17.30), con l’ultimo precedente che costò l’eliminazione nella fase a gironi degli azzurri agli2018, e il 28 (ore 17.30) contro il Kazakistan, compagine affrontata l’ultima volta nei quarti di finale di Euro 2016. Giova ricordare che ai quarti in questa competizione accederanno le prime due classificate di ciascun ...