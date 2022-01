Calciomercato Bologna, occhi su Amrabat: può essere il sostituto di Dominguez (Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato Bologna: per sostituire l’infortunato Dominguez, i rossoblù starebbero pensando ad Amrabat della Fiorentina Il Bologna è alle prese con la tegola Dominguez che dovrà operarsi alla spalla e resterà quindi ai box per tutto il resto della stagione. Il club rossoblù deve quindi muoversi sul mercato per regalare a Mihajlovic un sostituto dell’argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe messo nel mirino Amrabat che alla Fiorentina non trova spazio. I rossoblù lavorano per il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022): per sostituire l’infortunato, i rossoblù starebbero pensando addella Fiorentina Ilè alle prese con la tegolache dovrà operarsi alla spalla e resterà quindi ai box per tutto il resto della stagione. Il club rossoblù deve quindi muoversi sul mercato per regalare a Mihajlovic undell’argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe messo nel mirinoche alla Fiorentina non trova spazio. I rossoblù lavorano per il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Napoli, il nutrizionista Rufolo: 'Dieta Osimhen top secret, la pizza non è vietata' Commenta per primo Marco Rufolo, nutrizionista del Napoli , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica , edizione Bologna. Ecco le sue parole: COSA FA NEL DETTAGLIO - 'Il mio compito è curare alimentazione e integrazione, ma anche prevenire la disidratazione, uno dei principali nemici dell'atleta. Molte volte, ...

Sassuolomania: emergenza esterni offensivi. Da Ceide a Vignato: come si sta muovendo il Sassuolo per sostituire Boga ... e forse ha bisogno del clima sassolese, di un allenatore meno ruvido, ma anche di un ambiente tattico più consono , perché nel 3 - 5 - 2 attuale del Bologna l'impressione è che fatichi a mettersi in ...

Bologna-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com SKY - Bologna-Napoli, le probabili formazioni, Zielinski e Fabian Ruiz titolari Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli torna a pensare al campionato e riparte dalla sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Gli azzurri cercano continuità dopo il successo interno contro la ...

bologna, il sassuolo vuole vignato Il Sassuolo, ceduto Boga all'Atalanta, è interessato a Emanuel Vignato per la trequarti: offerto al Bologna un prestito con diritto di riscatto.

