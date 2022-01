Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, Pinuccia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show Uomini e Donne, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest’anno un cavaliere in particolare, il 91enne Alessandro, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace Pinuccia. Ma conosciamolo meglio! Alessandro di Uomini e Donne Trono Over: chi è, quanti anni ha e che lavoro faceva Alessandro è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest’anno un cavaliere in particolare, il 91enne, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace. Ma conosciamolo meglio!diTrono Over: chi è, quanti anni ha e cheè un nuovo cavaliere del parterre maschile di, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte ...

Advertising

mauroberruto : Lockdown 2020: il mio amico Alessandro #DeMarchi mi disse: “Potrei allenarmi in strada, ma non voglio rischiare di… - _sommario_ : Il discorso di stamattina con Miriana e Sophie era completamente diverso. Parlavano degli uomini che non fanno le p… - alexbintqaboos1 : RT @AmbrogioCrespi: Nella sede dell’Associazione volontari @UltimoUMC, a Roma, si è commemorato quel momento, senza la presenza degli “uomi… - nikizag7 : RT @AmbrogioCrespi: Nella sede dell’Associazione volontari @UltimoUMC, a Roma, si è commemorato quel momento, senza la presenza degli “uomi… - alexcucciolla75 : RT @AmbrogioCrespi: Nella sede dell’Associazione volontari @UltimoUMC, a Roma, si è commemorato quel momento, senza la presenza degli “uomi… -