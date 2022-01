Torino, resta in carcere il patrigno della bimba caduta dal quarto piano: il gip cambia l’accusa (Di domenica 16 gennaio 2022) Azhar Mohssine resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo per il 32enne di origine marocchina, patrigno della piccola Fatima, la bambina di 3 anni precipitata giovedì sera dal quarto piano di un palazzo di Torino. Nei suoi confronti è stata però riformulata l’accusa ipotizzata in un primo momento dalla Procura: non più omicidio volontario con dolo eventuale ma omicidio colposo. Così facendo il giudice ha accolto parzialmente la richiesta dell’avvocato della difesa. Ieri, nel corso del secondo interrogatorio, l’uomo ha confessato tra le lacrime che la piccola è caduta in modo tragico mentre stavano facendo un gioco. «Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Azhar Mohssinein. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo per il 32enne di origine marocchina,piccola Fatima, la bambina di 3 anni precipitata giovedì sera daldi un palazzo di. Nei suoi confronti è stata però riformulataipotizzata in un primo momento dalla Procura: non più omicidio volontario con dolo eventuale ma omicidio colposo. Così facendo il giudice ha accolto parzialmente la richiesta dell’avvocatodifesa. Ieri, nel corso del secondo interrogatorio, l’uomo ha confessato tra le lacrime che la piccola èin modo tragico mentre stavano facendo un gioco. «Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la ...

