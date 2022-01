Texas, liberati tutti gli ostaggi, sequestratore ucciso (Di domenica 16 gennaio 2022) "tutti gli ostaggi" della sinagoga di Colleyville, in Texas, "sono vivi e al sicuro". Lo twitta il governatore del Texas, Greg Abbott. Prima dell'annuncio ufficiale sono stati uditi forti rumori, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) "gli" della sinagoga di Colleyville, in, "sono vivi e al sicuro". Lo twitta il governatore del, Greg Abbott. Prima dell'annuncio ufficiale sono stati uditi forti rumori, ...

