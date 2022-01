Tagliafico - Napoli - C' è l' ok di mister Spalletti

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Tagliafico, la situazione - susydigennaro : RT @napolimagazine: - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: - petrazzuolo : RT @napolimagazine: -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliafico Napoli

Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport,ha l'ok di Spalletti. Nicolasdell'Ajax è nel mirino di Cristiano GIuntoli. Per le prestazioni del terzino sinistro, l'accordo tra i due club è tutt'altro che vicino ma l'arrivo dell'argentino non è da escludere. ...Gli azzurri al lavoro per accontentarlo Come riferito da Tuttosport, c'è anche l'ok di Spalletti al colpo Nicolas. Ilè quindi al lavoro per accontentare il proprio tecnico ...Il Napoli, nel corso del mercato di gennaio, vorrebbe rinforzare ulteriormente la propria fascia sinistra. Tanti i nomi sul taccuino del ds Giuntoli, ma negli ultimi giorni la pista più concreta porta ...A inizio settimana gli agenti voleranno ad Amsterdam per portare l'offerta azzurra Da domani partirà l'offensiva a Nicolas Tagliafico, il terzino argentino dell'Ajax che piace a Giuntoli e che il club ...