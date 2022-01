Roma-Cagliari, infortunio per Pellegrini nel riscaldamento: gioca Veretout (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma e Cagliari sono in campo per la 22esima giornata del campionato di Serie A, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Momento altalenante per la squadra di Mourinho, mentre la compagine di Mazzarri dovrà raggiungere la salvezza. Pessime notizie per lo Special One: nel riscaldamento infortunio per Lorenzo Pellegrini, il calciatore ha accusato un problemino probabilmente muscolare. La Roma ha deciso di non rischiarlo, al suo posto Veretout dal primo minuto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 gennaio 2022)sono in campo per la 22esima giornata del campionato di Serie A, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Momento altalenante per la squadra di Mourinho, mentre la compagine di Mazzarri dovrà raggiungere la salvezza. Pessime notizie per lo Special One: nelper Lorenzo, il calciatore ha accusato un problemino probabilmente muscolare. Laha deciso di non rischiarlo, al suo postodal primo minuto. L'articolo CalcioWeb.

