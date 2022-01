Quirinale, Fico: “Si voterà a oltranza fino all’elezione, ma 50 per volta. Non vaccinati parteciperanno col green pass, i positivi no” (Di domenica 16 gennaio 2022) I positivi non potranno esprimere il proprio voto, mentre i non vaccinati si potranno presentare in aula per dare la propria preferenza se in possesso almeno del green pass base. Con il voto per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica che si avvicina e il timore che l’ondata di coronavirus dovuta alla variante Omicron possa influenzare l’elezione del prossimo capo dello Stato, il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato a In mezz’ora in più, su Rai3, anticipa quelle che saranno le regole con le quali i parlamentari andranno al voto, anche se su alcuni aspetti si sta ancora discutendo. Eleggere il Capo dello Stato in tempi di grande pandemia “è una grande responsabilità – ha dichiarato – Abbiamo appena finito i protocolli di sicurezza. In aula saranno presenti per votare 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Inon potranno esprimere il proprio voto, mentre i nonsi potranno presentare in aula per dare la propria preferenza se in possesso almeno delbase. Con il voto per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica che si avvicina e il timore che l’ondata di coronavirus dovuta alla variante Omicron possa influenzare l’elezione del prossimo capo dello Stato, il presidente della Camera, Roberto, intervistato a In mezz’ora in più, su Rai3, anticipa quelle che saranno le regole con le quali i parlamentari andranno al voto, anche se su alcuni aspetti si sta ancora discutendo. Eleggere il Capo dello Stato in tempi di grande pandemia “è una grande responsabilità – ha dichiarato – Abbiamo appena finito i protocolli di sicurezza. In aula saranno presenti per votare 50 ...

