Paolo Bonolis e il rapporto con Sonia Bruganelli: la dichiarazione d'amore del conduttore a Verissimo (Di domenica 16 gennaio 2022) Paolo Bonolis racconta a Verissimo l'amore per la moglie Sonia Bruganelli, con la quale celebra proprio nel 2022 i 20 anni di matrimonio. Il mattatore della televisione italiana parla di un rapporto simbiotico con l'opinionista del GF Vip, fatto di romanticismo da un lato e di praticità dall'altro. E le rivolge una romantica dichiarazione d'amore, che scioglie anche il cuore di Silvia Toffanin. Paolo Bonolis e l'amore per Sonia Bruganelli: il conduttore si sbottona Paolo Bonolis celebra quest'anno un anniversario molto importante assieme alla moglie Sonia Bruganelli. Il conduttore e ...

