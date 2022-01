Napoli, troppi infortuni: la rivoluzione di De Laurentiis coinvolge anche lo staff sanitario (Di domenica 16 gennaio 2022) De Laurentiis potrebbe cambiare anche lo staff sanitario del Napoli. I troppi infortuni muscolari hanno condizionato il campionato degli azzurri. Il Napoli ha la necessità di piazzarsi tra le prime quattro della Serie A. Se questo non dovesse succedere allora il taglio degli ingaggi di De Laurentiis sarà ancora più netto, questo significa cambiare anche obiettivi in fase di calciomercato. I conti del Napoli sono in rosso ed Aurelio De Laurentiis vuole tagliare gli ingaggi: lo farà cedendo alcuni svincolati. Il patron del Napoli non ammette deroghe da questo punto di vista, bisogna tagliare il tetto degli stipendi di almeno il 30% rispetto a quello attuale. Ed allora ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 gennaio 2022) Depotrebbe cambiarelodel. Imuscolari hanno condizionato il campionato degli azzurri. Ilha la necessità di piazzarsi tra le prime quattro della Serie A. Se questo non dovesse succedere allora il taglio degli ingaggi di Desarà ancora più netto, questo significa cambiareobiettivi in fase di calciomercato. I conti delsono in rosso ed Aurelio Devuole tagliare gli ingaggi: lo farà cedendo alcuni svincolati. Il patron delnon ammette deroghe da questo punto di vista, bisogna tagliare il tetto degli stipendi di almeno il 30% rispetto a quello attuale. Ed allora ...

