Muore improvvisamente sotto gli occhi del compagno | mesi fa era stata morsa due volte da un ragno violino

(Di domenica 16 gennaio 2022)daluna prima volta a settembre, poi, di nuovo, a novembre. Quindi, dopodi cure, il decesso, improvviso,glidel. È la storia di Cristina Calzoni, 46enne di Gabicce Mare, raccontata dal Resto del Carlino. La correlazione tra i due morsi e la morte è tutta da accertare, ma tra le ipotesi c’è anche quella di un sovraddosaggio di farmaci, prescritti dietro ricetta medica perché potenzialmente pericolosi, usati dalla donna proprio per alleviare il dolore dei morsi. All’arrivo dell’ambulanza, infatti, racconta il quotidiano, i sanitari hanno trovato la donna stesa a terra sul pavimento della camera, il corpo già freddo, con accanto dei flaconi semivuoti di antidolorifici. Da qui la chiamata ai carabinieri per accertare quanto ...

Se ne è andata per un improvviso malore una donna in provincia di Pesaro e Urbino che era stata colpita dal morso di un ragno "violino" per ben due volte, due mesi fa. La notizia riportata da il Resto ...Lei, una donna mite, scegliedi alzare la voce. E lo fa anche con un libro bellissimo, intitolato Ad alta voce, con cui vince il prestigioso premio istituito dal piccolo museo del ...«Questa mattina la nostra Comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza a causa della tragica scomparsa di una bambina di appena un anno». Con ...Cristina Calzoni si è accasciata vicino ai medicinali prescritti dal centro antiveleni di Bologna. Era stata punta due volte alla schiena in un gattile tra settembre e novembre ...