Montano difende Lulù e attacca Katia: "Sta marciando sul discorso dell'età diventando prepotente. Sono…" (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Aldo Montano in una diretta Instagram si è espresso sullo scontro tra Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli al Gf Vip. Ecco quanto affermato da Aldo Montano: Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l'ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Amoruso sbotta contro Soleil: "Deve iniziare a capire che cos'è l'umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…" Gf Vip, Alex e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e Soleil ...

