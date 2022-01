Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria. Sala riferisce lunedì in consiglio sul tema sicurezza (Di domenica 16 gennaio 2022) Stava scattando delle foto durante un appostamento per verificare la corretta applicazione della normativa sul servizio d’asporto durante le ore notturne, quando un gruppo di ragazzi si è accorto della sua presenza e ha circondato l’auto all’interno della quale si trovava con un collega, aggredendoli. Così un agente di Polizia locale in borghese, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato aggredito, a Milano, da un gruppo di ragazzi che gli hanno sottratto la pistola durante una colluttazione, con due colpi esplosi, che solo per fortuna non ha provocato feriti. L’episodio è stato ripreso da alcuni video poi pubblicati sul sito ‘Welcome to favelas’, dove si vedono gran parte degli istanti della lotta. Il vigile prima spara in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Stava scattando delle foto durante un appostamento per verificare la corretta applicazione della normativa sul servizio d’asporto durante le ore notturne, quando undisi è accorto della sua presenza e ha circondato l’auto all’interno della quale si trovava con un collega, aggredendoli. Così un agente di Polizia locale in borghese, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato, a, da undiche gli hanno sottratto la pistola durante una colluttazione, con due colpi esplosi, che solo per fortuna non ha provocato feriti. L’episodio è stato ripreso da alcuni video poi pubblicati sul sito ‘Welcome to favelas’, dove si vedono gran parte degli istanti della lotta. Ilprimain ...

