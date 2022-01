MIhajlovic in conferenza: “Tanti assenti, ma saremo in undici e il Napoli sarà stanchissimo” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sinisa MIhajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla viglia della sfida contro il Napoli di domani. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: UDINE, ITALY – OCTOBER 17: Sinisa MIhajlovic head coach of Bologna FC looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and Bologna FC at Dacia Arena on October 17, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)“Di quelli che hanno avuto il Covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo. Orsolini non ha recuperato”. “Sono anche sicuro che non farò giocare Medel. Dove posso non rischiare i ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla viglia della sfida contro ildi domani. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: UDINE, ITALY – OCTOBER 17: Sinisahead coach of Bologna FC looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and Bologna FC at Dacia Arena on October 17, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)“Di quelli che hanno avuto il Covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. Incomunque ci. Orsolini non ha recuperato”. “Sono anche sicuro che non farò giocare Medel. Dove posso non rischiare i ...

