LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2022 in DIRETTA: quasi un minuto di vantaggio per Iserbyt quando mancano due giri (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE: 15:54 Sulla linea del traguardo il ritardo di Aerts e Vanthourenhout è di 58?. Sweeck è a 1’05”. Inseguono Van Kessel e Kuhn a 1’19”. 15:53 Sesto giro completato da Iserbyt in 7’43”. Incredibile come non abbia perso un colpo nonostante la fatica. 15:52 Vanthourenhout non molla, mentre Sweeck rimane sempre a 5?, senza riuscire a completare la rimonta sui due connazionali. 15:50 Accelera Aerts in un tentativo che sembra più rivolto a staccare Vanthourenhout che a provare a riportarsi su Iserbyt. 15:49 VOLA Iserbyt! Il leader di Coppa non sembra intenzionato ad abbassare l’andatura e il suo vantaggio si avvicina al minuto! 15:46 Sweeck si è quasi riportato sui due inseguitori, mentre Kuehn ha ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: 15:54 Sulla linea del traguardo il ritardo di Aerts e Vanthourenhout è di 58?. Sweeck è a 1’05”. Inseguono Van Kessel e Kuhn a 1’19”. 15:53 Sesto giro completato dain 7’43”. Incredibile come non abbia perso un colpo nonostante la fatica. 15:52 Vanthourenhout non molla, mentre Sweeck rimane sempre a 5?, senza riuscire a completare la rimonta sui due connazionali. 15:50 Accelera Aerts in un tentativo che sembra più rivolto a staccare Vanthourenhout che a provare a riportarsi su. 15:49 VOLA! Il leader dinon sembra intenzionato ad abbassare l’andatura e il suosi avvicina al! 15:46 Sweeck si èriportato sui due inseguitori, mentre Kuehn ha ...

