Le assurde parole di Montagnier in piazza a Milano con i No-vax: "Voi salverete l'umanità" | VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Manifestazione con ospite d'onore ieri a Milano in piazza XXV Aprile per il ritorno in piazza dei No-vax dopo le festività natalizie. Ospite d'eccellenza, tra i circa mille partecipanti, il Nobel per la medicina Luc Montagnier. #Montagnier : Il vaccino non funziona!#vaccini #Covid 19 #manifestazione #NoGreenPass #nogreenpassobbligatorio pic.twitter.com/AAAm74wHs1 — Davide Scifo (@strange days 82) January 15, 2022 "Chiedo a tutti i miei colleghi di fermare le vaccinazioni contro il Covid con questo tipo di vaccini. Ne va di mezzo il futuro dell'umanità.

