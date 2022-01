(Di domenica 16 gennaio 2022) Il mondo politico israeliano è entrato in fermento mentre si profila in termini più concreti la possibilità di unda parte dell'ex premier Benyaminnel processo a suo carico ...

Advertising

iconanews : Israele: patteggiamento Netanyahu,i contatti si infittiscono - Luxgraph : Israele: patteggiamento Netanyahu,i contatti si infittiscono - dafrattini : #Netanyahu starebbe pensando di accettare l’offerta per un patteggiamento. Lascerebbe la politica, ma non rischiere… - ANSA_med : Israele: patteggiamento Netanyahu, parti restano distanti. Scontro su 'condotta 'disonorevole che vieta attività po… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele patteggiamento

Agenzia ANSA

Diversi opinionisti stimano che quel, se confermato, potrebbe innescare lotte al ... per il bene dei cittadini di". (ANSAmed).Il procuratore generale Avichai Mandelblit invece insiste - secondo i media - che ilincluda il "disonore" con l'implicita esclusione per un periodo di tempo (si parla di 7 anni) dell'...Il mondo politico israeliano è entrato in fermento mentre si profila in termini più concreti la possibilità di un patteggiamento da parte dell'ex premier Benyamin Netanyahu nel processo a suo carico p ...L'ex premier ha incontrato, in via riservata, il Procuratore generale Avichai Mandelblit e altri alti funzionari della Procura.