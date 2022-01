Il principe Harry vuole di nuovo la scorta: teme per la sicurezza della famiglia (Di domenica 16 gennaio 2022) Il principe Harry è pronto a far causa al governo che gli ha negato le guardie del corpo della polizia quando è nel Regno Unito. Il duca di Sussex, infatti, vorrebbe portare i piccoli Archie e Lilibet in visita in patria, probabilmente per i festeggiamenti a giugno per il Giubileo di Platino, che segnano i settant’anni di regno di Elisabetta II. Tuttavia, Harry sostiene che lui e la sua famiglia – almeno al momento – “non possono tornare a casa” perchè troppo pericoloso. Vi raccomandiamo... Perché Harry e Meghan hanno scelto il nome Lilibet Diana per la loro bambina Harry e Meghan hanno scelto due nomi molto importanti per la loro bambina, nata il 4 giugno, omaggiando nonna e mamma di lui. ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilè pronto a far causa al governo che gli ha negato le guardie del corpopolizia quando è nel Regno Unito. Il duca di Sussex, infatti, vorrebbe portare i piccoli Archie e Lilibet in visita in patria, probabilmente per i festeggiamenti a giugno per il Giubileo di Platino, che segnano i settant’anni di regno di Elisabetta II. Tuttavia,sostiene che lui e la sua– almeno al momento – “non possono tornare a casa” perchè troppo pericoloso. Vi raccomandiamo... Perchée Meghan hanno scelto il nome Lilibet Diana per la loro bambinae Meghan hanno scelto due nomi molto importanti per la loro bambina, nata il 4 giugno, omaggiando nonna e mamma di lui. ...

