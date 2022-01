Genoa, Spors: “Shevchenko? Nessun miglioramento nei risultati” | News (Di domenica 16 gennaio 2022) Johannes Spors, general manager del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'esonero di Andriy Shevchenko Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Johannes, general manager del, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'esonero di Andriy

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Spors Primocanale - 777, Zangrillo e gli altri: avvio con gravi errori per il Genoa Il Genoa rischia la retrocessione. Per carità il Grifo può farcela ancora a salvarsi ma servirà non ... Il general manager Spors ha rotto gli indugi e lo ha messo alla porta. Operazione che è costata ...

Genoa, Spors: 'Con Sheva siamo stati trasparenti. La squadra era senza energia' Commenta per primo All'indomani del divorzio da Andryi Shevchenko, il team manager del Genoa Johannes Spors ha spiegato i motivi che hanno portato all'esonero del tecnico ucraino: "Il rapporto con Sheva è sempre stato ottimo - ha assicurato il dirigente tedesco a La Gazzetta dello Sport ...

Genoa, Spors: "A me piacciono le sfide. Abbiamo la possibilità di raggiungere l'obiettivo" TUTTO mercato WEB Genoa, niente Fiorentina per Criscito e Vasquez Il suo nome, infatti, non è stato inserito nell'elenco dei 23 convocati da mister Abdoulaye Konko per la sfida ai viola. Tra i non precettati, oltre alla squalificato Vasquez, figurano anche i partent ...

Messaggio di Sheva al Genoa: "Salvate la A per i tifosi" L'ex tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, ha lanciato un messaggio alla squadra e ai tifosi rossoblù. Ai giocatori dice salvate la squadra perché ha una tifoseria straordinaria. "In questi due mesi, ...

