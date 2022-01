Francesco Rutelli al Quirinale? Se a sinistra... Il nome giusto (ma tra 7 anni) (Di domenica 16 gennaio 2022) Caro Carioti, premesso che, a mio avviso, è meglio avere Mario Draghi per sette anni, con garanzia di invariato prestigio nazionale e di controllo su questo agitato parlamento, piuttosto che tenerlo un anno ulteriore a palazzo Chigi e poi perderlo per sempre, mi permetto di suggerire un nome da inserire in un eventuale "piano B". Ne voglio tratteggiare solo il profilo, che lei individuerà immediatamente: ex ottimo sindaco di Roma ed ex segretario del partito Radicale, la di cui signora è abile e quotata figura televisiva e giornalistica. Ho sempre avuto una buona impressione di lui, per lo stile, l'equilibrio intellettuale e la pacatezza espressiva. Credo che Salvini, dati i buoni rapporti che in questi ultimi tempi ha con il partito Radicale, potrà valutarlo non proprio di sinistra e proporlo agli alleati. Forse anche la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Caro Carioti, premesso che, a mio avviso, è meglio avere Mario Draghi per sette, con garanzia di invariato prestigio nazionale e di controllo su questo agitato parlamento, piuttosto che tenerlo un anno ulteriore a palazzo Chigi e poi perderlo per sempre, mi permetto di suggerire unda inserire in un eventuale "piano B". Ne voglio tratteggiare solo il profilo, che lei individuerà immediatamente: ex ottimo sindaco di Roma ed ex segretario del partito Radicale, la di cui signora è abile e quotata figura televisiva e giornalistica. Ho sempre avuto una buona impressione di lui, per lo stile, l'equilibrio intellettuale e la pacatezza espressiva. Credo che Salvini, dati i buoni rapporti che in questi ultimi tempi ha con il partito Radicale, potrà valutarlo non proprio die proporlo agli alleati. Forse anche la ...

