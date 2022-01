Firma elettronica, semplice invenzione e grande svolta, vantaggi per aziende e clienti (Di domenica 16 gennaio 2022) La Firma elettronica è molto richiesta quando si tratta di richiedere un investimento, un finanziamento o per Firmare documenti in posta e in molte aziende. In molti casi sostituisce quella autografa e permette ai lavoratori di accorciare i tempi tra un contratto e l’altro. Non dimentichiamoci anche del risparmio su carta. La Firma elettronica, a cosa serve? – computermagazine.itL’ordinamento italiano definisce, e potete trovarlo anche online, che la Firma elettronica “un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Possiamo quindi riassumerlo come un processo informatico, con su base tecnica e soprattutto ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Laè molto richiesta quando si tratta di richiedere un investimento, un finanziamento o perre documenti in posta e in molte. In molti casi sostituisce quella autografa e permette ai lavoratori di accorciare i tempi tra un contratto e l’altro. Non dimentichiamoci anche del risparmio su carta. La, a cosa serve? – computermagazine.itL’ordinamento italiano definisce, e potete trovarlo anche online, che la“un insieme dei dati in forma, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Possiamo quindi riassumerlo come un processo informatico, con su base tecnica e soprattutto ...

