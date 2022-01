Con 7 assenze l’Atalanta frena la capolista Inter | è uno 0-0 che sta stretto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Un’Atalanta rimaneggiata per via dellespaventa lacon una prestazione da applausi e la blocca sul punteggio di 0-0. Al Gewiss Stadium gli orobici mettono in campo cuore e coraggio nell’affrontare la migliore formazione del campionato e sfoderano una performance di squadra da standing ovation. All’serve uno strepitoso Handanovic per strappare un punto a Bergamo e tenere a due punti di distanza il Milan. L’inizio di partita è positivo per, i padroni di casa fanno un pressing alto e mettono alle corde la prima della classe. Gasperini si schiera con la difesa a quattro e il cambio di modulo mette in difficoltà l’. La gara scorre via senza sussulti fino alla mezz’ora quando gli ospiti sfiorano il vantaggio. Grandissima chance per Sanchez, in area di rigore ...