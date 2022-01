“Ci sono rimasta male”: Dayane Mello svela finalmente la verità a Verissimo. E sui due grandi lutti… (Di domenica 16 gennaio 2022) Dayane Mello è stata ospite nella puntata di oggi, 16 Gennaio, di ‘Verissimo‘, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. L’intervista nel salotto della Toffanin è stata breve ma intensa: Dayane, ex concorrente del Grande Fratello Vip è da poco rientrata in Italia dopo aver preso parte al reality brasiliano ‘A fazenda’ (La fattoria). La conduttrice ha chiesto a Dayane la sua opinione in merito ai reality: LEGGI ANCHE => Dayane Mello, il caso si infittisce: c’è anche una scomparsa “Riesco sempre ad essere me stessa ad un reality. La gente mi chiede perché ne ho fatti tanti… È per mettermi in gioco. Tutte queste esperienze mi hanno fatto crescere, non ho rimpianti. Non è possibile piacere a tutti”. L’ex gieffina ha fatto riferimento all’amica ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022)è stata ospite nella puntata di oggi, 16 Gennaio, di ‘‘, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. L’intervista nel salotto della Toffanin è stata breve ma intensa:, ex concorrente del Grande Fratello Vip è da poco rientrata in Italia dopo aver preso parte al reality brasiliano ‘A fazenda’ (La fattoria). La conduttrice ha chiesto ala sua opinione in merito ai reality: LEGGI ANCHE =>, il caso si infittisce: c’è anche una scomparsa “Riesco sempre ad essere me stessa ad un reality. La gente mi chiede perché ne ho fatti tanti… È per mettermi in gioco. Tutte queste esperienze mi hanno fatto crescere, non ho rimpianti. Non è possibile piacere a tutti”. L’ex gieffina ha fatto riferimento all’amica ...

Radio1Rai : E pensare che è rimasta nel cassetto 17 anni. ?? Dentro una canzone ci sono moltissime storie: oggi, in vista di… - LadyDeeks : @1V4vendetta Fra il mattone e l'ape, sono rimasta indietro perché il cubetto di ghiaccio mi mancava... Che mi sono persa? ?? - Mari19660 : RT @ImprontaC: Akira ed Angel hanno una triste storia alle spalle Le vicissitudini della vita a volte ci travolgono come un uragano e si s… - SKZKIBOU : @Agata782121285 TI GIURO TROPPO IO, INFATTI SONO RIMASTA SOLO PROPRIO PER QUESTO LMAO - gattopardopievi : @ma702003 vuole sapere se sono rimasta l'unica a non avere il microonde. Sono rimasta l'unica a non avere il microonde? -