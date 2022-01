C’è posta per te, colpo di scena nella storia di Vivienne: è accaduto subito dopo la puntata (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’è posta Per Te nulla è come sembra. A tener banco è la storia toccante di Vivienne. La ragazza di origini egiziane, che ha sempre vissuto a Palermo, ha inviato una lettera a suo padre Emad per chiedergli di essere “perdonata”. La ragazza infatti quando aveva 21 anni è rimasta in incinta, senza essere sposata e trascurando l’Università da interprete, come desiderava il suo papà. Emad non ha mai perdonato la scelta di sua figlia. Nonostante lei abbia chiesto di mettere una pietra sopra sulla vicenda e di accompagnarla all’altare il giorno del suo matrimonio, nonostante Maria de filippi abbia letto anche un passaggio del Corano, il padre non ha aperto la busta. Emad, mal visto dal pubblico in studio, è andato via insieme alla compagna Tiziana. Sembrava finita qui, invece un dettaglio non da poco lascia pensare che per papà e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’èPer Te nulla è come sembra. A tener banco è latoccante di. La ragazza di origini egiziane, che ha sempre vissuto a Palermo, ha inviato una lettera a suo padre Emad per chiedergli di essere “perdonata”. La ragazza infatti quando aveva 21 anni è rimasta in incinta, senza essere sposata e trascurando l’Università da interprete, come desiderava il suo papà. Emad non ha mai perdonato la scelta di sua figlia. Nonostante lei abbia chiesto di mettere una pietra sopra sulla vicenda e di accompagnarla all’altare il giorno del suo matrimonio, nonostante Maria de filippi abbia letto anche un passaggio del Corano, il padre non ha aperto la busta. Emad, mal visto dal pubblico in studio, è andato via insieme alla compagna Tiziana. Sembrava finita qui, invece un dettaglio non da poco lascia pensare che per papà e ...

