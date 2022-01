Calciomercato, non accadrà fino a quando il Napoli non tornerà in Champions League (Di domenica 16 gennaio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta di quello che sarà un drastico ridimensionamento nel caso in cui, per il terzo anno di fila, il Napoli non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. L’Europa darebbe, infatti, respiro alle casse azzurre. Per avere più manovra sul Calciomercato sarà quindi necessario arrivare tra le prime quattro. Se ciò non dovesse succedere, De Laurentiis manterrà le sue rigide politiche di contenimento dei costi, come ampiamente dimostrato negli ultimi tempi. FOTO: Getty – Anguissa Napoli Sia per il mercato in entrata (Anguissa, Juan Jesus, Tuanzebe) che per quello in uscita (Manolas, Insigne, Mertens?), infatti, il Napoli si è sempre mossa con grandi vincoli legati al bilancio. Per evitare una stretta ancora più ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta di quello che sarà un drastico ridimensionamento nel caso in cui, per il terzo anno di fila, ilnon dovesse centrare la qualificazione in. L’Europa darebbe, infatti, respiro alle casse azzurre. Per avere più manovra sulsarà quindi necessario arrivare tra le prime quattro. Se ciò non dovesse succedere, De Laurentiis manterrà le sue rigide politiche di contenimento dei costi, come ampiamente dimostrato negli ultimi tempi. FOTO: Getty – AnguissaSia per il mercato in entrata (Anguissa, Juan Jesus, Tuanzebe) che per quello in uscita (Manolas, Insigne, Mertens?), infatti, ilsi è sempre mossa con grandi vincoli legati al bilancio. Per evitare una stretta ancora più ...

