Brooklyn, allarme Durant: distorsione al ginocchio. Torna a fine febbraio? (Di domenica 16 gennaio 2022) L'ansia di Brooklyn era giustificata: Kevin Durant ha riportato una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nello scontro involontario col compagno Bruce Brown nel 2° ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) L'ansia diera giustificata: Kevinha riportato unaal legamento collaterale mediale delsinistro nello scontro involontario col compagno Bruce Brown nel 2° ...

Basket, Nba: Brooklyn cade a Portland, sconfitte anche Utah e Milwaukee La quinta sconfitta nelle ultime sette uscite è più di un campanellino d'allarme per i Brooklyn Nets (25 - 14) che nella notte cedono anche a Portland (16 - 24), o meglio, a quel che resta dei Trail Blazers (Damian Lillard e CJ McCollum sono infortunati, Norman Powell, ...

Brooklyn, allarme Durant: distorsione al ginocchio. Torna a fine febbraio? La Gazzetta dello Sport Basket, Nba: Brooklyn cade a Portland, sconfitte anche Utah e Milwaukee Quinto ko nelle ultime sette uscite per i Nets che si arrendono anche ai rimaneggiati Blazers. A Detroit scivolone dei Jazz contro la seconda peggior squadra ...

Durant non basta, Brooklyn ancora giù: Portland fa festa I Nets cadono 114-108 in casa dei Blazers: KD mette 28 punti, Irving esce con una distorsione alla caviglia destra da valutare. Per la squadra di Nash è la quinta sconfitta nelle ultime 7 partite ...

