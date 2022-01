Bobby Solo, chi è l’ex moglie Sophie Teckel: “Era l’amore della mia vita” (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima di incontrare Tracy Quade, Bobby Solo è stato sposato dal 1967 al 1991 con la ballerina francese Sophie Teckel, che per lui divenne un “angelo del focolare”. Un anno dopo il matrimonio, è nato il primo figlio: Alain nel 1968. Tre anni più tardi, nel 1971, è nata la prima femmina, Chantal. Nel 1975, la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel. Dopo il divorzio dalla moglie, nel 1991, Bobby Solo ha riconosciuto la figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990, da una relazione con Mimma Foti. Oggi l’Elvis Presley Italiano vive circondato da una bellissima famiglia allargata: cinque figli, otto nipotini e più di venti cani. In occasione dei suoi 75 anni, compiuti nel 2020, Bobby Solo ha riunito la famiglia in Trentino dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima di incontrare Tracy Quade,è stato sposato dal 1967 al 1991 con la ballerina francese, che per lui divenne un “angelo del focolare”. Un anno dopo il matrimonio, è nato il primo figlio: Alain nel 1968. Tre anni più tardi, nel 1971, è nata la prima femmina, Chantal. Nel 1975, la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel. Dopo il divorzio dalla, nel 1991,ha riconosciuto la figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990, da una relazione con Mimma Foti. Oggi l’Elvis Presley Italiano vive circondato da una bellissima famiglia allargata: cinque figli, otto nipotini e più di venti cani. In occasione dei suoi 75 anni, compiuti nel 2020,ha riunito la famiglia in Trentino dove ...

