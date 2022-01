Australian Open 2022 | il possibile cammino delle italiane nel tabellone Tutte nella parte alta | Bronzetti e Giorgi con Barty in vista

Leggi su oasport

(Di domenica 16 gennaio 2022) Le quattroiscritte nelfemminile, due per classifica e due per accesso effettuato tramite le qualificazioni, sonostesse, quellae perciòdall’alto in basso dalla numero 1 del mondo, l’a Ashleigh. Andiamo però a vedere nel dettaglio com’è la situazione. La prima a poter sfidare la beniamina di Melbourne può essere Lucia. Per la riminese la prospettiva è quella di giocare,giornata di domani, con la russa Varvara Gracheva. Vincendo, per lei si aprirebbero le porte del quasi certo scontro con quella che da ben prima del lockdown è la leader incontrastata del ranking WTA. Stesso discorso va fatto per Camila ...