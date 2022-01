Alvarez, non solo Milan e Inter: sul talento argentino piomba anche il Napoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Variabile Napoli. Julian Alvarez finora ha flirtato con Inter e Milan, ma la suggestione azzurra può cambiare le carte in tavola. L'attaccante argentino è al centro di un'asta Internazionale dopo una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) Variabile. Julianfinora ha flirtato con, ma la suggestione azzurra può cambiare le carte in tavola. L'attaccanteè al centro di un'astanazionale dopo una ...

Advertising

it_inter : Non solo Inter e Milan su #Alvarez, si aggiunge anche il Napoli: #Ausilio e #Baccin pensano a un colpo in stile #Lautaro GDS - oliviero_giroud : @Pistogolblasta2 È ovviamente più rocambolesco un 3 a 4 con doppietta di Ricky Alvarez e tripletta del tanque Denis… - ElTrattore : Alvarez, Dybala, Raspadori etc quel che è certo è che Beppe ha capito che un altro anno così non possiamo farlo - _E_C_U_R_B : @DucaAndrea85 Alvarez molti dubbi si però può crescere e diventare come Lautaro, non lo sappiamo. Sanchez prende un… - LeggendaInter : Escludendo #Messi avremmo l'attacco dell'Argentina.Scusate se è poco Dybala(0) Alvarez(20),con due difensori a para… -