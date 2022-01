Virtus Bologna-Treviso oggi | Serie A basket 2022 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sfida dal sapore ‘classico’ quella che attende lain questo sabato sera per la quattordicesima giornata diA di. I Campioni d’Italia ospitano alla Segafredo Arena la Nutribullet, in un match che negli anni scorsi valeva anche lo Scudetto (quando la squadra trevigiana, sotto diverse vesti societarie, era sponsorizzata Benetton). I bolognesi vogliono continuare a rimanere in scia all’Olimpia Milano, con i lombardi che precedono di quattro punti i bianconeri in classifica (26 punti contro 22). La squadra di coach Scariolo arriva da due successi consecutivi tra Campionato ed EuroCup: 81-90 nel derby emiliano contro Reggio Emilia e 83-82 contro i francesi del Mincidelice JL Bourge-en-Bresse nel mercoledì europeo. I veneti non sono scesi in campo lo scorso weekend per il ...