Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 15:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-Roma, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA DIREZIONE Roma, SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE. INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 5 VEICOLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO DI FORMELLO VERSO IL RACCORDO ANULARE. INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, SONO PREVISTE DEVIAZIONI O ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA DIREZIONE, SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE. INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 5 VEICOLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO DI FORMELLO VERSO IL RACCORDO ANULARE. INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, SONO PREVISTE DEVIAZIONI O ...

diarioromano : @bikediablo @PLRomaCapitale @eugenio_patane “servizio dì controllo viabilità”? A Roma???? Sono anni che non se ne h… - romamobilita : #Roma #viabilità Manifestazione in piazza di Porta San Giovanni, deviate anche le linee 3 Nav - 16 - 51 - 81 - 85 - 87 - 360 - 590 - 792. - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Manifestazione a San Giovanni, le linee 218 e 665 sono al momento limitate a viale Castrense. Da qui ini… - romamobilita : #Roma #viabilità Manifestazione a San Giovanni, le linee 218 e 665 sono al momento limitate a viale Castrense. Da q… - romamobilita : #Roma #viabilità Riaperta via Trionfale nel tratto tra via Carlo Evangelisti e via San Tommaso d'Aquino. La strada… -

