Variante Omicron, primo caso a Pechino (Di sabato 15 gennaio 2022) . La conferma oggi da parte delle autorità sanitarie cinesi a meno di tre settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali, mentre numerosi focolai di contagi sono stati dichiarati nelle ultime settimane nelle zona adiacenti. Poche ore prima le autorità hanno anche confermato la presenza della Variante nella città di Shanghai. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) . La conferma oggi da parte delle autorità sanitarie cinesi a meno di tre settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali, mentre numerosi focolai di contagi sono stati dichiarati nelle ultime settimane nelle zona adiacenti. Poche ore prima le autorità hanno anche confermato la presenza dellanella città di Shanghai. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro: 'L’epidemia si trova in una fase delicata; persistente aumento di casi e ospedalizzazioni. L'eleva… - istsupsan : ??#Covid19, al 3 gennaio #variante #Omicron predominante in Italia ??prevalenza stimata #Omicron dell'81% ??#Delta a… - GiovaQuez : I risultati della flash survey: in Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevale… - LB_1957 : @forchetbaker @gianluca826 Allora...il #greenpass i novax se lo devono guadagnare ed è un contagio inutile anche se… - infoitinterno : Ocugen in rally su efficacia vaccino Covaxin contro variante Omicron -