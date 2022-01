Una vita anticipazioni: i sospetti di Rosina e Susana, Bellita è stata uccisa? (Di sabato 15 gennaio 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita, quali sono le intenzioni di Genoveva per uscire dal carcere e non essere condannata a morte per l’omicidio di Marcia? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Anche questa settimana la soap non va in onda alla domenica ma ci aspetta sempre puntualissima il lunedì. E noi vi raccontiamo tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38: la settimana si aprirà con la prima parte dell’episodio 1308 di Acacias 38. Genoveva, dopo aver letto l’articolo in cui Felipe racconta tutta la sua versione dei fatti sulla vicenda di Marcia, inizia a pensare a un modo per rispondere…Casilda va da lei in carcere e le augura di dover pagare per tutto il male che ha fatto a Marcia ma anche a Felipe che ha perso il suo grande amore… Non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una, quali sono le intenzioni di Genoveva per uscire dal carcere e non essere condannata a morte per l’omicidio di Marcia? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Anche questa settimana la soap non va in onda alla domenica ma ci aspetta sempre puntualissima il lunedì. E noi vi raccontiamo tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38: la settimana si aprirà con la prima parte dell’episodio 1308 di Acacias 38. Genoveva, dopo aver letto l’articolo in cui Felipe racconta tutta la sua versione dei fatti sulla vicenda di Marcia, inizia a pensare a un modo per rispondere…Casilda va da lei in carcere e le augura di dover pagare per tutto il male che ha fatto a Marcia ma anche a Felipe che ha perso il suo grande amore… Non ...

Advertising

lapoelkann_ : “Mi è sempre piaciuto occuparmi degli altri, credo che pensare solo a se stessi sia una forma di vita molto noiosa”… - Agenzia_Ansa : Sinead O'Connor è ricoverata in ospedale. La cantante è stata ammessa per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in… - fattoquotidiano : Roberto Scarpinato, va in pensione a 70 anni il procuratore generale di Palermo: una vita per l’antimafia, dal proc… - janapergliamici : Super cane morbidoso CERCA CASA!! lui è Perù e la sua vita è iniziata in salita, è stato abbandonato a pochi giorn… - J0hnnyBl4ke85 : RT @rositalory1: Per gli altri ci vorrebbe una botta di vita per me una botte di vino, grazie. -