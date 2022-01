Tamponi in Italia: business da record, ma spesso senza consenso informato (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi raccontiamo una storia. Parliamo di Gloria e sua sorella Francesca. Sebbene i due nomi siano di fantasia, la loro è una storia vera. La vicenda è legata a ciò che sta avvenendo oggi in Italia con i Tamponi presi ed esaminati da farmacie e laboratori di analisi. La storia di oggi, infatti, serve per chiederci fino a che punto sia corretto, moralmente, professionalmente e legalmente, quanto sta avvenendo in ogni angolo della penisola. Ovviamente non ovunque avviene ciò che stiamo per riportare. Tuttavia, in un Paese civile, non si dovrebbe precisare l’ovvio. Ma tant’è. Quindi ricordiamo che esistono professionisti corretti nell’auspicio che quanto stiamo per raccontare sia una mera eccezione. Mettetevi comodi, perché il viaggio è lungo, o se preferite leggete questo reportage mentre siete in una di quelle interminabili file davanti ad una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi raccontiamo una storia. Parliamo di Gloria e sua sorella Francesca. Sebbene i due nomi siano di fantasia, la loro è una storia vera. La vicenda è legata a ciò che sta avvenendo oggi incon ipresi ed esaminati da farmacie e laboratori di analisi. La storia di oggi, infatti, serve per chiederci fino a che punto sia corretto, moralmente, professionalmente e legalmente, quanto sta avvenendo in ogni angolo della penisola. Ovviamente non ovunque avviene ciò che stiamo per riportare. Tuttavia, in un Paese civile, non si dovrebbe precisare l’ovvio. Ma tant’è. Quindi ricordiamo che esistono professionisti corretti nell’auspicio che quanto stiamo per raccontare sia una mera eccezione. Mettetevi comodi, perché il viaggio è lungo, o se preferite leggete questo reportage mentre siete in una di quelle interminabili file davanti ad una ...

