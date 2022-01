Soleil Sorge crolla dopo la diretta del GF Vip | le scuse a Gianmaria ed il sostegno di Jessica – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 15 gennaio 2022)ladel Grande Fratello Vipè letteralmenteta.Antinolfi, quindi, ha mostrato tutto il suo affetto nei confronti della sua ex fidanzata abbracciandola nel tentativo di farla rasserenare. Il crollo diladel GF Vip: le, a questo punto, gettando via la maschera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.