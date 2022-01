Serie B: colpo esterno del Brescia, ok anche la Cremonese in casa (Di sabato 15 gennaio 2022) Due delle tre gare superstiti di questa sabato monco di Serie B sono andate in archivio. In queste due sfide sorridono Brescia e Cremonese che accorciano momentaneamente in classifica sul battistrada Pisa che sarà impegnato nel match interno delle 16:15 con il Frosinone. La vittoria ottenuta in trasferta al Granillo contro la Reggina spedisce i lombardi a meno uno dalla vetta, mentre i grigiorossi si annidano momentaneamente al terzo posto a meno tre dai nerazzurri e meno due proprio dalle Rondinelle dopo aver sconfitto il Como. In attesa delle altre sfide, ecco cosa è successo. Serie B: ecco cosa è successo nelle due sfide Molto bene la Cremonese che si prende momentaneamente il terzo slot della classifica di Serie B grazie al successo per 2-0 sul Como. I lombardi sbloccano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Due delle tre gare superstiti di questa sabato monco diB sono andate in archivio. In queste due sfide sorridonoche accorciano momentaneamente in classifica sul battistrada Pisa che sarà impegnato nel match interno delle 16:15 con il Frosinone. La vittoria ottenuta in trasferta al Granillo contro la Reggina spedisce i lombardi a meno uno dalla vetta, mentre i grigiorossi si annidano momentaneamente al terzo posto a meno tre dai nerazzurri e meno due proprio dalle Rondinelle dopo aver sconfitto il Como. In attesa delle altre sfide, ecco cosa è successo.B: ecco cosa è successo nelle due sfide Molto bene lache si prende momentaneamente il terzo slot della classifica diB grazie al successo per 2-0 sul Como. I lombardi sbloccano ...

Advertising

StarsGaspa : RT @Fantacalcio: #SampTorino GOL! Colpo di testa e #Singo fa 1-1! Chi ci sperava? ? #FantacalcioLIVE ? - RepAsRoma : Roma, Mourinho: 'Non mi aspettavo un colpo come Oliveira, il mercato ci ha migliorato' - Fantacalcio : #SampTorino GOL! Colpo di testa e #Singo fa 1-1! Chi ci sperava? ? #FantacalcioLIVE ? - Corriere : Sampdoria-Torino: i granata cercano il colpo per sognare l'Europa. Diretta 0-0 - LN7373 : Dybala alla Roma sarebbe un colpo talmente clamoroso ed avrebbe un costo di stipendio talmente fuori parametri che… -