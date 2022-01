Scuole chiuse a Reggio Calabria fino al 22 gennaio. Firmata nuova ordinanza (Di sabato 15 gennaio 2022) Il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha firmato la nuova ordinanza con cui si dispone la proroga della sospensione dell'attività scolastica in presenza per ogni scuola di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, con decorrenza dal 17 al 22 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 gennaio 2022) Il sindaco ff diPaolo Brunetti ha firmato lacon cui si dispone la proroga della sospensione dell'attività scolastica in presenza per ogni scuola di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, con decorrenza dal 17 al 22. L'articolo .

ferrazza : Un fatto. I contagi sono cresciuti a scuole chiuse. - BentivogliMarco : L'Italia ha il triste primato in Europa per le scuole piu chiuse a lungo dal 2020. In testa #Campania e #Puglia. - francescoseghez : Pare chiaro che si va verso mesi in cui lavoratori con figli piccoli vivranno disagi dati da quarantene/positività… - orizzontescuola : Scuole chiuse a Reggio Calabria fino al 22 gennaio. Firmata nuova ordinanza - fiamma1990 : @TaniuzzaCalabra A Reggio scuole chiuse per un’altra settimana ?? -