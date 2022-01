Sci alpino, startlist slalom Wengen 2022: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo nell’iconica località svizzera, dove negli ultimi giorni sono andate in scena due discese libere e un superG sulla mitica pista Lauberhorn. La gara tra i pali stretti regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati e rappresenterà uno dei momenti più importanti dell’intera stagione. L’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer, che è stato fortunato in fase di sorteggio e scenderà col pettorale numero 8. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per puntare al podio e, dopo la straripante rimonta confezionata nell’ultima uscita, vorrà davvero fare la differenza. Appuntamento con la prima manche alle ore 10.15, la seconda è in programma alle ore ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio si disputerà lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Si preannuncia grande spettacolo nell’iconica località svizzera, dove negli ultimi giorni sono andate in scena due discese libere e un superG sulla mitica pista Lauberhorn. La gara tra i pali stretti regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati e rappresenterà uno dei momenti più importanti dell’intera stagione. L’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer, che è stato fortunato in fase di sorteggio e scenderà col pettorale numero 8. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per puntare al podio e, dopo la straripante rimonta confezionata nell’ultima uscita, vorrà davvero fare la differenza. Appuntamento con la prima manche alle ore 10.15, la seconda è inalle ore ...

