Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: nove sciabolatori italiani accedono al tabellone principale di Tbilisi (Di sabato 15 gennaio 2022) Cala il sipario sui turni preliminari maschili per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Scherma 2021-2022, categoria sciabola. Nella capitale georgiana, Tbilisi, gli azzurri guidati da Luigi Tarantino hanno sfoderato un'ottima prestazione di squadra qualificando ben nove atleti alla fase finale, in scena domani. Enrico Berrè e Luca Curatoli non sono scesi in pedana poiché il ranking ha riservato loro un posto di diritto nel tabellone principale. I gironi hanno spalancato le porte del passaggio del turno a Riccardo Nuccio e Dario Cavaliere, mentre Leonardo Dreossi, Michele Gallo, Gabriele Foschini, Luca Fioretto e Giovanni Repetti sono passati dagli assalti preliminari per conquistarsi il posto. Purtroppo non hanno passato il taglio ...

