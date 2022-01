MotoGP | presentato il Gresini Racing nel ricordo di Fausto | Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio | la coppia di piloti

Leggi su oasport

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha svelato moto e colori in vista della prossima stagione di. Ha avuto luogo a Faenza la presentazione delle due Ducati di cui disporrà la squadra neldi. Un team che affronterà la top-class a partire dal prossimo 6 marzo in una versione da indipendente, a sette anni di distanza dall’ultima volta. A capo del progetto c’è la moglie di, Nadia, team owner sostenuto da chi ha dato tanto al: “Siamo il primo team del 2022 a presentarci,sarebbe molto felice di questo, ha sempre voluto essere il n.1“, le sue parole. Moto italiana e unadi centauri del Bel Paese in sella alla Rossa. Si tratta die di ...