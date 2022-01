Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

(Di sabato 15 gennaio 2022) Le sceltedi Allegri e Cioffi per il match tra, 22ª giornata di Serie A.

Advertising

CalcioOggi : LIVE Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - _SiGonfiaLaRete : #JuventusUdinese, le formazioni ufficiali: #Dybala titolare - 11contro11 : #Juventus-#Udinese, le formazioni ufficiali: sfida complicata #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - junews24com : Kulusevski-Bernardeschi, Allegri ha deciso: ecco chi giocherà - - CorJuve : RT @GoalItalia: ?? Dybala + Kean nel 4-2-3-1 ?? Zeegelaar in difesa, Beto-Deulofeu di punta Le formazioni ufficiali di #JuventusUdinese ??… -

Ultime Notizie dalla rete : formazioni ufficiali

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ledi Juventus Udinese match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Juventus Udinese, match ...19.36 Ecco le: Guinea - Bissau : Mendes; Encada, Mane, Sangante, Cande; Cassamà, Bura, Camara; Piqueti, Ambri, Baldé. Egitto : Shenawi, Hegazy, Sulaya, Kamal; Elneny, Mohamed, ...Le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Pellegrini, Kulusevski, Bentancur, Arthur, McKennie, Dybala, Kean. ALLENATORE: Allegri.Niente Morata né Locatelli per Massimiliano Allegri, che affida le chiavi del centrocampo ad Arthur, in odore di cessione verso l'Arsenal ...