La versione di Bollywood

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 16 gennaio 2022) Vedere un film fatto aè un’esperienza sensoriale e visiva non indifferente, al pari di una scorpacciata di dolci coloratissimi e gustosi, da Mille e una notte. Il cinema indiano made in Mumbai è famoso in tutto il mondo per i suoi eccessi, unico in quel mix roboante di musica, balletti e trame più disparate. D’altronde in quale altro paese possiamo trovare una concitata scena d’azione con sangue e proiettili, una roba alla John Woo per intenderci, e un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.