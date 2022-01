La maestra che insegnava da 21 anni con una falsa laurea a Varese (Di sabato 15 gennaio 2022) Un’insegnante di scuola primaria della provincia di Varese ha esercitato per 21 anni abusivamente la professione. Presentava infatti un certificato di laurea da 110 e lode falso, mentre in realtà non si era mai nemmeno iscritta all’università. Oggi la Guardia di finanza ha eseguito nei suoi confronti un sequestro preventivo di beni per 350 mila euro. La somma si riferisce agli emolumenti pagati da enti pubblici, indennizzi Inps e tfr. La donna, che dal 2000 ha ottenuto numerose supplenze in istituti del Varesotto, dovrà rispondere di truffa e uso di atto falso. Le sono stati sequestrati oltre 160mila euro su conti correnti, 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed un appartamento, insieme all’auto e a una moto. Leggi anche: Bari: arrestata “Zia Martina”, l’insegnante accusata di fare sesso con bambini di 12 anni in ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Un’insegnante di scuola primaria della provincia diha esercitato per 21abusivamente la professione. Presentava infatti un certificato dida 110 e lode falso, mentre in realtà non si era mai nemmeno iscritta all’università. Oggi la Guardia di finanza ha eseguito nei suoi confronti un sequestro preventivo di beni per 350 mila euro. La somma si riferisce agli emolumenti pagati da enti pubblici, indennizzi Inps e tfr. La donna, che dal 2000 ha ottenuto numerose supplenze in istituti del Varesotto, dovrà rispondere di truffa e uso di atto falso. Le sono stati sequestrati oltre 160mila euro su conti correnti, 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed un appartamento, insieme all’auto e a una moto. Leggi anche: Bari: arrestata “Zia Martina”, l’insegnante accusata di fare sesso con bambini di 12in ...

GuidoDeMartini : LA PROTESTA: lei è Jessica Sonetti, maestra sospesa che sta protestando davanti a quella che fino a pochi giorni fa… - InfinitoIsacco : RT @ZagoValter: @ItaliaViva @matteorenzi Avete presente il ragazzino che corre piagnucolando dalla maestra perché gli amichetti lo prendono… - Damiana25231294 : @Giorgia68850516 @boomertwit00 Ma cosa dici ????? Fare un'intervista non vuol dire essere giornalisti!! Ma che scherz… - Expresing1 : RT @MariucciaPoli: ?? “La sventura è la nostra più grande maestra e la nostra migliore amica. È lei che c'insegna il senso della vita.”… - EdomsAngel : RT @ladeni_79: Qualche giorno fa ho detto a Z che L’anno prossimo, alla primaria, non farà religione e non era molto contento. Effettivamen… -