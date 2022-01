La Lazio senza faticare 3-0 alla Salernitana

(Di sabato 15 gennaio 2022) – Non si può certo dire che laabbia compiuto un’impresa epocale nel battere lacon una doppietta di Immobile e un gol di Lazzari. La differenza tra le due squadre si conosceva anche prima, e la partita di oggi l’ha confermata. I biancocelesti hanno fatto quel che hanno voluto sul campo di Salerno, contro avversari volonterosi ma poco concreti, per di più scesi sul terreno di giocosei elementi essenziali, con ben tre titolari rimasti in quarantena per il covid. I primi minuti sono tutti della, salvo un tentativo di Gondo, forse il migliore dei campani, un tentativo sventato da Patric. Arriva il 7’ minuto e arriva il primo gol della. La firma, come era facile immaginare, quella di Immobile. Milinkovic Savic con un colpo di tacco perfetto consente a Ciro di ...

Però non si sbilancia mai davvero, attento a tenere le distanze giuste LUIZ FELIPE 6 Visto l'andazzo e la totale superiorità della, guida il repartoalcun affanno. Spezza la linea solo ...... controllando gli attaccanti granatatroppi problemi. MARUSIC 6,5 Come al solito preferisce ... (13' st Lazzari 7: con lui da quella parte laspinge molto di più ed infatti si toglie lo ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI I biancocelesti oggi in campo fanno i conti con una nuova emergenza difensiva. Out anche Basic a centrocampo. In avanti ballo ...Successo importante in chiave Europa per la Lazio, che si è imposta per 3-0 all'Arechi contro la Salernitana in una partita senza storia. I biancocelesti salgono a 35 punti al sesto ...