Giulia De Lellis, i sintomi della malattia non le danno tregua: “Sono tanto debole…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Giulia De Lellis aggiorna i suoi fan sulla sua situazione dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Ecco come sta ora. L’influencer Giulia De Lellis ha trovato la sua fortuna grazie al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, a cui aveva partecipato in qualità di corteggiatrice per Andrea Damante che all’epoca era il tronista. La loro relazione tra continui tira e molla è durata alcuni anni, fin quando i due hanno deciso di prendere strade separate. Giulia De Lellis ad un photocall – Getty ImagesOra i due Sono felicemente fidanzati con nuovi partner. Lei sta insieme a Carlo Beretta, giovane imprenditore, mentre Damante è legato all’attrice e modella Elisa Visari. La sua carriera, nel frattempo, è decollata. ... Leggi su topicnews (Di sabato 15 gennaio 2022)Deaggiorna i suoi fan sulla sua situazione dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Ecco come sta ora. L’influencerDeha trovato la sua fortuna grazie al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, a cui aveva partecipato in qualità di corteggiatrice per Andrea Damante che all’epoca era il tronista. La loro relazione tra continui tira e molla è durata alcuni anni, fin quando i due hanno deciso di prendere strade separate.Dead un photocall – Getty ImagesOra i duefelicemente fidanzati con nuovi partner. Lei sta insieme a Carlo Beretta, giovane imprenditore, mentre Damante è legato all’attrice e moElisa Visari. La sua carriera, nel frattempo, è decollata. ...

Advertising

infoitcultura : Andrea Iannone a Verissimo parla delle sue ex Giulia De Lellis e Belen Rodriguez - infoitcultura : Andrea Iannone svela in che rapporti è rimasto con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis - zazoomblog : Giulia De Lellis positiva al Covid si confida con i suoi follower - #Giulia #Lellis #positiva #Covid - zazoomblog : Buon compleanno Giulia De Lellis: i look più glamour - #compleanno #Giulia #Lellis: #glamour - _Melaninpoppin_ : RT @VirgoGu80025754: Il pelato : “tra alti e bassi la coppia formata da Basciano e Sophie continua a gonfie vele se non fosse per il terzo… -