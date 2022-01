Egitto | al-Sisi perseguita gli attivisti ma dà la grazia agli assassini di un 13enne | gli spararono per festeggiare un matrimonio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Condannati a 5 anni di carcere per aver ucciso un ragazzino di 13 anni a colpi di pistola, presto potrebbero essere rilasciati usufruendo di un provvedimento diemesso dalla presidenza della Repubblica egiziana. Ciò potrebbe accadere già entro la fine di gennaio: a quel punto avrebbero trascorso in cella meno della metà della pena. Yusuf al-Araby il 17 maggio del 2017 stava giocando con degli amici nel quartiere Città 6 Ottobre, un’area residenziale a ovest del Cairo, quando è stato colpito alla testa da un proiettile. I medici si sono accorti del bossolo nel cranio del ragazzino solo durante gli esami diagnostici. Il piccolo Yusuf è morto dopo 12 giorni di coma. Per arrivare alla verità sono stati necessari più di diciotto mesi di indagini, con i due responsabili uccel di bosco e la tenacia della madre di Yusuf, Marwa Kanawi, che adesso non si dà pace: “Così me ...