“È bellissima” Tutti gli occhi del GF Vip su Esmeralda | chi è la mamma di Gianmaria Antinolfi

(Di sabato 15 gennaio 2022) È stata una puntata ricca di emozioni quella di venerdì 14 gennaio del GF Vip 6. Il momento clou è stato l’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Sono state subito scintille con Soleil Sorge, anche se in un primo momento sembrava che la modella venezuelana si volesse confrontare in modo pacifico con l’influencer. Ma l’ingresso riporta a galla vecchie ruggini e Delia Duran attacca “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”. Immediata la risposta di Soleil, infastidita dalle critiche ricevute: “Vedo una farsa televisiva che non capisco se vi siete costruiti prima oppure dopo. Dovresti preoccuparti molto di più del vostro rapporto e di quello che c’è stato tra noi, anziché preoccuparti di cosa sia accaduto o meno sotto le coperte”. Interviene anche Alex Belli che ribadisce: “Soleil ha ragione quando sostiene che c’era una complicità mentale, che ...

Advertising

nabijunn : che soddisfazione vedere tutti gli album dei txt riuniti è una sensazione BELLISSIMA - supremanes : RT @beaprl_: Consensi o non tutti quelli che entrano dicono a Lulú che è bellissima. Il reparto estetico di molti. - enterinmymind : @llliana_g Sei bellissima,illegale in tutti gli sfaccimma di universi - giuseppenotarn1 : RT @BaroneZaza70: @giuseppenotarn1 @NadiaZanelli1 @GerardLDonadoni @lagatta4739 @AntonellaChessa @giusyoni @DemoFranca @ValerioLivia @Aless… - Jimin_Gif_Pics : RT @S0ULMATAE_: impazzisco è bellissima tutti questi piccoli dettagli ai quali ha pensato jimin???? -

Ultime Notizie dalla rete : bellissima Tutti

Today.it

Soffia oggi, 15 gennaio, su 41 candeline laBianca Guaccero . La famosa conduttrice pugliese è nata e cresciuta a Bitonto , suo padre ... Nel 2003 fa parte del cast della serie TVi ...... che richiamando il film è in colore bianco latte, al cui interno troviamo lasteelbook ... Il quadro è di maggior spessore sui parametri, dalla grana più densa, organica e naturale, al ...Al GF Vip, Alex Belli si è scagliato contro l'opinionista Adriana Volpe, in seguito al confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge: ecco cosa è successo.Se sei alla ricerca di idee per fare dei regali per la casa nuova di amici o parenti, ecco i 10 oggetti più utili e belli da acquistare comodamente .... Con questi oggetti, invece, non correrai il ris ...