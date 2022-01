Chris Martin: i Coldplay esistono grazie a Ritorno al futuro (Di sabato 15 gennaio 2022) In una recente intervista Chris Martin, leader dei Coldplay, ha parlato dell’importanza che Ritorno al futuro ha avuto nella formazione della band Il film Ritorno al futuro è conosciuto da molti come un vero e proprio cult anni 80, apprezzato per la sua capacità di intrattenere, ma anche per le tematiche trattate, attraverso una velata critica alla società di quell’epoca. Non possiamo inoltre dimenticare gli oggetti e i personaggi iconici, come la macchina del tempo DeLorean o lo strampalato scienziato Doc, che vengono ricordati anche oggi e che hanno fatto di questo film uno dei pilastri del cinema. Tra i numerosi fan della trilogia, è spuntato recentemente un nome noto, si tratta di Chris Martin, leader della band dei ... Leggi su tuttotek (Di sabato 15 gennaio 2022) In una recente intervista, leader dei, ha parlato dell’importanza chealha avuto nella formazione della band Il filmalè conosciuto da molti come un vero e proprio cult anni 80, apprezzato per la sua capacità di intrattenere, ma anche per le tematiche trattate, attraverso una velata critica alla società di quell’epoca. Non possiamo inoltre dimenticare gli oggetti e i personaggi iconici, come la macchina del tempo DeLorean o lo strampalato scienziato Doc, che vengono ricordati anche oggi e che hanno fatto di questo film uno dei pilastri del cinema. Tra i numerosi fan della trilogia, è spuntato recentemente un nome noto, si tratta di, leader della band dei ...

