C'è posta per te: il programma si fermerà presto, il motivo della scelta (Di sabato 15 gennaio 2022) C'è posta per te salterà una settimana e anche il Grande Fratello Vip 6 subirà uno stop per ben due puntate Alla ripresa dalla trasmissione, C'è posta per te ha subito fatto parlare delle storie che ha portato sullo schermo come quella del tradimento di Giovanni ai danni di Alessia, diventata quasi una star su Instagram, e di Fernando e Giada, padre e figlia che si sono riabbracciati dopo molto tempo. Ma la trasmissione di Maria De Filippi subirà uno stop ai primi di febbraio. Anche il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini, che ha un doppio appuntamento settiminale il lunedì e il venerdì, dovrà fermarsi. Il motivo è il Festival di Sanremo che attira a sé quasi tutto lo share.

